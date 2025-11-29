صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل فون شاپس میں لوٹ مار کرنے والے 2ڈاکو گرفتار،مسروقہ سامان برآمد

  • کراچی
موبائل فون شاپس میں لوٹ مار کرنے والے 2ڈاکو گرفتار،مسروقہ سامان برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے موبائل فون شاپس میں لوٹ مار کرنے والے مبینہ دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھینے گئے 37 موبائل فونز برآمد کرلیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے موبائل فون شاپس میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مبینہ طور پر ملوث گروہ کے دو ڈاکوؤں وحید عرف بلیڈ اور ہجرت عرف کمانڈو کو گرفتار کرلیا۔انہوں نے بتایا کہ گرفتار ڈاکو اسلحے کے زور پر اسٹریٹ کرائمز اور موبائل فونز کی شاپس پر وارداتیں کر کے قیمتی موبائل فونز لوٹ کر فرار ہوجاتے تھے ۔ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان چند روز قبل قائد آباد کے علاقے میں ایک موبائل فون شاپ سے بھاری مالیت کے 40 سے زائد موبائل فونز لوٹ کر فرار ہوئے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں، نقدی اور 37 موبائل فونز برآمد کرلیے اور پولیس گروہ میں شامل دیگر کارندوں کے حوالے سے مزید معلومات اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں میں سموگ آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ

خسرہ کے مریضوں میں اضافہ،ٹیسٹ کی سہولت ناپید،شہری سراپا احتجاج

پولیس اہلکاروں،اہلخانہ پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ

وہاڑی :مرد ووں اورخواتین پر کلہاڑیوں، ڈنڈوں سے تشدد

وہاڑی میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد

ڈی سی کوٹ ادو کاتحصیل ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن