موبائل فون شاپس میں لوٹ مار کرنے والے 2ڈاکو گرفتار،مسروقہ سامان برآمد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے موبائل فون شاپس میں لوٹ مار کرنے والے مبینہ دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھینے گئے 37 موبائل فونز برآمد کرلیا۔
ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے موبائل فون شاپس میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مبینہ طور پر ملوث گروہ کے دو ڈاکوؤں وحید عرف بلیڈ اور ہجرت عرف کمانڈو کو گرفتار کرلیا۔انہوں نے بتایا کہ گرفتار ڈاکو اسلحے کے زور پر اسٹریٹ کرائمز اور موبائل فونز کی شاپس پر وارداتیں کر کے قیمتی موبائل فونز لوٹ کر فرار ہوجاتے تھے ۔ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان چند روز قبل قائد آباد کے علاقے میں ایک موبائل فون شاپ سے بھاری مالیت کے 40 سے زائد موبائل فونز لوٹ کر فرار ہوئے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں، نقدی اور 37 موبائل فونز برآمد کرلیے اور پولیس گروہ میں شامل دیگر کارندوں کے حوالے سے مزید معلومات اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے ۔