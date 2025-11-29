شادی کی تقریب میں جھگڑا،ایک شخص ہلاک،7زخمی
مہمانوں سے معمولی تلخ کلامی پر ملزم عامر موسیٰ نے اندھا دھند فائرنگ کردیزخمیوں میں بچہ بھی شامل،ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماررہے ہیں،پولیس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بلدیہ کالونی 5 نمبر کے علاقے سوات کالونی میں شادی کی تقریب میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ بچے سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لئے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بلدیہ کالونی کے علاقے سوات کالونی میں شادی کی تقریب میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ بچے سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 35 سالہ نوروز خان کے نام سے ہوئی۔
جبکہ زخمیوں میں 40 سالہ وحید، 35 سالہ فیضان، 25 سالہ عبداللہ، 35 عرفان خان، 20 سالہ شاکر، 10 سالہ عرفان اور 30 سالہ باسط شامل ہیں، فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تمام شواہد اکٹھے کئے ، پولیس نے بتایا کہ شادی میں آئے مہمانوں اور ملزم کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، معمولی تلخ کلامی پر ملزم عامر موسیٰ نے اندھا دھند فائرنگ کردی، ملزم کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک بچے سمیت 7 افراد زخمی ہوئے ،پولیس نے جائے وقوعہ سے ملزم کی فارچیونر گاڑی کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا، ملزم عامر موسیٰ فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔