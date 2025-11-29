صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزرگ شہری پر تشدد کا نوٹس اے ایس آئی معطل

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اتحاد ٹاؤن میں بزرگ شہری پر پولیس تشدد کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ایس ایس پی کیماڑی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اے ایس آئی اختر کو معطل کر دیا۔

اطلاعات کے مطابق اے ایس آئی اختر نے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 59 سالہ شہری شاہ سوار کو گریبان سے پکڑ کر پولیس موبائل میں بٹھایا اور اس دوران مغلظات بھی بکیں۔واقعے کے بعد بزرگ شہری انصاف کے حصول کے لیے ایس ایس پی کیماڑی کے دفتر پہنچ گیا، جہاں ایس ایس پی توحید رحمان نے متاثرہ شہری کو مکمل انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ایس ایس پی کی ہدایت پر اے ایس آئی اختر کو فوری طور پر معطل کرتے ہوئے ساؤتھ ہیڈکوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ۔ترجمان کے مطابق واقعے کی مزید انکوائری جاری ہے ۔

 

