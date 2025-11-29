صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افرادنے گھر کے باہر کھڑی گاڑی جلادی

  • کراچی
نامعلوم افرادنے گھر کے باہر کھڑی گاڑی جلادی

موٹرسائیکل سوار ایک شخص نے پہلے آہنی راڈ سے بیک اسکرین توڑیگلشن اقبال میں واردات کے بعدملزمان فرار،فوٹیج سامنے آگئی ،مقدمہ درج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گلشن اقبال بلاک ون میں موٹرسائیکل سوارنامعلوم افراد گھرکے باہرکھڑی شہری کی قیمتی گاڑی میں آگ لگا کرفرارہوگئے ۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی، گاڑی میں آگ لگانے کا واقعہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سوا تین بجے کے قریب پیش آیا۔سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹرسائیکل سوار 2 نامعلوم افراد کو یوٹرن لیکرگھر کے باہرکھڑی گاڑی کے قریب آکر رکتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ موٹرسائیکل سوارافراد موٹرسائیکل سے اترتے ہیں اورایک شخص آہنی راڈ سے گاڑی کی بیک اسکرین توڑتا ہے جبکہ دوسراشخص پیٹرول سے بھری بوتل میں آگ لگا کرجلتی بوتل ٹوٹی ہوئی اسکرین کی جگہ سے گاڑی کے اندرپھینک دیتا ہے۔

جس کے بعد نامعلوم افراد موٹرسائیکل اسٹارٹ کرکے فرارہوجاتے ہیں۔گاڑی میں آگ بھڑک اٹھنے کے بعد شہری موقع پرجمع ہوجاتے ہیں اورشہری اپنی مدد آپ کے تحت مٹی اورپانی ڈال کرآگ بجھانے کی کوشش شروع کردیتے ہیں اور کچھ ہی دیرمیں گاڑی میں لگنے والی آگ پرقابوپا لیاجاتا ہے ،سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹرسائیکل سوارایک شخص شناخت چھپانے کے لیے پی کیپ اورچہرے پرماسک جبکہ دوسرے ملزم نے صرف چہرے پرماسک لگایا ہوا دیکھا جا سکتا ہے ۔ایس ایچ اوگلشن اقبال نعیم راجپوت نے بتایا  گاڑی عبدالرحمان نامی شہری کی ملکیت ہے، پولیس نے شہری کی رپورٹ درج کرلی ہے۔

 

