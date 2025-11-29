صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
صدرڈمپرایسوسی ایشن کی دو مقدمات میں عبوری ضمانت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسدادِ دہشت گردی کی عدالت (اے ٹی سی)نے رامسوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کی دو مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کرلی۔

رامسوامی حادثے کے بعد سیشن عدالت کی ہدایت پر دو مقدمات میں انسداد دہشتگردی دفعات کے اضافے کے بعد ملزم لیاقت محسود نے دو مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے دونوں مقدمات میں ملزم کو ڈیڑھ لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے عبوری ضمانت منظور کرلی۔لیاقت محسود کے وکیل حیدر فاروق جتوئی ایڈووکیٹ نے عدالت میں مؤقف اپنایا کہ گارڈن تھانے میں ملزم کے خلاف دو مقدمات درج ہیں جبکہ سیشن عدالت نے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ ملزم کو بدنیتی کی بنیاد پر مقدمے میں نامزد کیا ہے جبکہ ملزم کے گارڈ نے مشتعل شہریوں سے حفاظتی ارادے ہے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ 

 

