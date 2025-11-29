تفتیشی افسر کی کارکردگی پر جوڈیشل مجسٹریٹ برہم
آئی جی کو کہیں گے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے آپ کو معطل کردیں،عدالتآپ ایک متاثرہ لڑکی کو تلاش نہ کرسکے ،موبائل فون ہیک کیس کی سماعت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)خواتین کے موبائل فون ہیک کرکے بلیک میل کرنے کے مقدمے کی سماعت کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کا تفتیشی افسر کی کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار، جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم سمیر عرف پی کے کو جیل بھیج دیا۔تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے ، عدالت نے استفسار کیا کہ اب تک کیا تفتیش کی گئی ہے اور مقدمے میں پیکا ایکٹ کیوں شامل کیا گیا ہے ، عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ کیس کو خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے ۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے ایک لیپ ٹاپ اور دو موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔
عدالت نے سوال کیا کہ کیا کسی متاثرہ لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ وہ متاثرہ خواتین کو تلاش کر رہے ہیں۔ مدعیہ نے عدالت کو بتایا کہ عدالت میں موجود متاثرہ لڑکی نے آئی جی سندھ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے ۔ اس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیان ریکارڈ ہو چکا تھا تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ عدالت نے تفتیشی افسر کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ انتہائی نااہل ہیں، ہم آئی جی کو کہیں گے کہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے آپ کو معطل کردیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ آپ ایک متاثرہ لڑکی کو تلاش نہ کرسکے اور جس کا بیان ہو چکا ہے وہ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔