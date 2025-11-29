ای چالان کے اجرا اور موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم پرفریقین کو نوٹس
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کے اجرا اور موٹر وہیکل آرڈیننس میں حالیہ ترامیم کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔
درخواست گزار طارق منصور ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ شہر میں سڑکوں کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے اور ٹریفک سگنلز بھی مکمل طور پر فعال نہیں، اس کے باوجود شہریوں کو بھاری جرمانوں کی ای چالان کے ذریعے وصولی کی جارہی ہے ۔ درخواست میں کہا گیا کہ اب تک 93 ہزار سے زائد ای چالان جاری کیے جاچکے ہیں جبکہ سندھ حکومت خود تسلیم کررہی ہے کہ ای چالان کے جرمانے کا نوٹیفکیشن گزٹ میں شائع ہی نہیں ہوا۔