غزہ استحکام فورس میں شمولیت اسرائیل تسلیم کے مترادف، تنظیم اسلامی

  • کراچی
غزہ استحکام فورس میں شمولیت اسرائیل تسلیم کے مترادف، تنظیم اسلامی

مسلم ممالک فلسطینی مجاہدین کوغیر مسلح کرنے کی صیہونی سازش کا حصہ نہ بنیں، شجاع الدینناجائز صیہونی ریاست اسرائیل کو ارضِ مقدس پر مکمل اجارہ داری دے دی جائے گی، بیان

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)بین الاقوامی استحکام فورس برائے غزہ میں شمولیت درحقیقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے ۔ اسرائیل اپنے توسیعی منصوبے گریٹر اسرائیل کے قیام سے کبھی دستبردار نہ ہوگا۔ پاکستان سمیت کوئی مسلم ملک فلسطینی مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کی صیہونی سازش کا حصہ نہ بنے ۔ مسجدِ اقصی کی حرمت پر پہرہ دینا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے ۔ اِن خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آخر کیا سوجھی کہ سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ قراردادکے حق میں ووٹ دیا۔ اِس قرارداد کے تحت موصوف کی سربراہی میں بین الاقوامی استحکام فورس برائے غزہ کا قیام عمل میں آئے گا۔

جسے ناجائز صیہونی ریاست اسرائیل کو ارضِ مقدس پر مکمل اجارہ داری دی جائیگی، فلسطینی مسلمانوں کو درجہ دوم سے بھی کمتر شہری قرار دیا جائے گا اور نام نہاد امن اور تعمیرِنو کے نام پر نہ صرف فلسطینی مجاہدین کو اسرائیلی فوج کی معاونت کے ساتھ غیر مسلح کیا جائے گا، بلکہ مسجدِ اقصی کی حرمت کو پامال کرنے اور گریٹر اسرائیل کے قیام جیسے مذموم صیہونی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اِس قرارداد کو منظور کرتے ہوئے بین الاقوامی فورس کا حصہ بننا قیامِ پاکستان کے وقت قائداعظم محمد علی جناح کی اسرائیل کے حوالے سے اٹل اور ناقابلِ ترمیم پالیسی سے بھی انحراف ہے کہ پاکستان کسی صورت صیہونی ریاست جو مغرب کا ناجائز بچہ ہے ، کو تسلیم نہیں کرے گا۔

 

