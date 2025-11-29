گلشن اقبال میں مکان پر قبضے کی کوشش کی تحقیقات کامطالبہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے نائب امیر کراچی و اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ کے ہمراہ گلشن اقبال میں قبضہ مافیا کی جانب سے۔۔۔
ایک شہری کے گھر پر قبضے کی کوشش کے حوالے سے متاثرہ اشخاص والد محمد یامین،صاحبزادے محمد طاہر کے گھرہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سے مطالبہ کیا کہ گزشتہ رات B60بلاک 13D1میں مکان پر قبضہ کرنے کے واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں،گھر پر مسلح ہو کر حملہ کرنے والے تمام افراد کو گرفتار کیا جائے ،قبضہ کرنے والوں اور ان کے سرپرستوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی غفلت پر بھی سخت کارروائی لازم ہے ، ہمارا کراچی بار اور سندھ بار سے بھی مطالبہ ہے کہ ملوث وکلاء کے لائسنس منسوخ کیے جائیں۔