صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن اقبال میں مکان پر قبضے کی کوشش کی تحقیقات کامطالبہ

  • کراچی
گلشن اقبال میں مکان پر قبضے کی کوشش کی تحقیقات کامطالبہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے نائب امیر کراچی و اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ کے ہمراہ گلشن اقبال میں قبضہ مافیا کی جانب سے۔۔۔

 ایک شہری کے گھر پر قبضے کی کوشش کے حوالے سے متاثرہ اشخاص والد محمد یامین،صاحبزادے محمد طاہر کے گھرہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سے مطالبہ کیا کہ گزشتہ رات B60بلاک 13D1میں مکان پر قبضہ کرنے کے واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں،گھر پر مسلح ہو کر حملہ کرنے والے تمام افراد کو گرفتار کیا جائے ،قبضہ کرنے والوں اور ان کے سرپرستوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی غفلت پر بھی سخت کارروائی لازم ہے ، ہمارا کراچی بار اور سندھ بار سے بھی مطالبہ ہے کہ ملوث وکلاء کے لائسنس منسوخ کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی عدم فراہمی :38ہزار سکولوں میں تعمیراتی کام التوا کا شکار

نیلا گنبد برسوں بعد اصل حالت میں منظرعام پر

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج جاری

ناصر باغ میں 123چھوٹے بڑے درختوں کی منتقلی

فوڈاتھارٹی کارروائی ،300لٹر مضر صحت دودھ تلف

پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسو سی ایشن کاسپورٹس گالا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن