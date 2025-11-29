بھارتی وزیر دفاع کے بیان کیخلاف ہندو تنظیموں کی ریلیاں
سجاول، ٹھٹھہ میں ہندو پنچایت، ایکتا ویلفیئر کی جانب سے اہتمام کیا گیا تھاراج ناتھ سنگھ کا بیان غیر ذمہ دارانہ، خطے کے امن کیلئے خطرہ ہے ، رہنما
سجاول، سکھر (نامہ نگار، بیورورپورٹ)بھارتی وزیرِ دفاع کے پاکستان مخالف اشتعال انگیز بیان کے خلاف سجاول اور سکھر میں ہندو پنچائت، ہندو ایکتا ویلفیئر ایسوسی ایشن (شیوا) کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ہندو پنچائت سجاول کے صدر ڈاکٹر جیٹھا رام کی قیادت میں ماموں لاڈو چوک سے پبلک پارک تک ریلی نکالی گئی اور مودی سرکار کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں ہندو برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ہندو پنچائت کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔
ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان خطے کے امن کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وطنِ عزیز پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ادھر سکھر میں ہندو ایکتا ویلفیئر ایسوسی ایشن اور سکھر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رہنماؤں نے بھی بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ صدیوں پرانی عظیم تہذیب ہے ۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ سندھ کے عوام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینگے مگر پاکستان سے وابستگی اور وفاداری کبھی ترک نہیں کرینگے ۔