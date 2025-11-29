وزیراعلیٰ نے سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کردیا
100سے زائداسٹالز کا دورہ،ہنرمندوں کی تخلیقی صلاحیت کو سراہاسندھ کی ثقافت اور فنون ہی ہماری شناخت ہے ،مراد علی شاہ کی گفتگو
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جمعہ کو پورٹ گراؤنڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول 2025 کا افتتاح کیا جس کا مقصد صوبے کے بھرپور ثقافتی ورثے ، روایتی دستکاری اور فنکارانہ مہارت کو اجاگر کرنا ہے ۔ محکمہ ثقافت، حکومتِ سندھ کے زیرِ اہتمام دو روزہ فیسٹیول 30 نومبر تک جاری رہے گا۔وزیر اعلیٰ کا استقبال وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے کیا۔ مراد علی شاہ نے فیتہ کاٹ کر فیسٹیول کا افتتاح کیا اور100 سے زائد اسٹالز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ہنرمندوں سے ملاقات کی اور ان کے فن کو سراہا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سندھ کی ثقافت اور فنون ہی ہماری شناخت ہیں۔
سندھ کرافٹ فیسٹیول نہ صرف ہمارے صدیوں پرانے ورثے کو فروغ دیتا ہے بلکہ مقامی کاریگروں کی تخلیقی صلاحیت خاص طور پر خواتین کی دستکاری کو بھی نمایاں کرتا ہے ۔فیسٹیول میں قومی ورثے اور ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کیلئے دیگر صوبوں کی منتخب دستکاریاں بھی شامل کی گئی ہیں۔ شرکاء روایتی ہنر، لوک موسیقی اور ثقافتی رقص کی نمائشوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ۔فیسٹیول کے مختلف مقامات پر لوک موسیقی، روایتی رقص جیسے لیوا، ڈانڈیا اور مٹکا پیش کیے جائیں گے ۔ شام کے اوقات میں معروف فنکاروں کے موسیقی پروگرام پیش کیے جائیں گے ،فیسٹیول میں سندھ کے مختلف سیاحتی مقامات سے متعلق معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں جہاں ٹور آپریٹرز نے خصوصی اسٹالز قائم کیے ہیں۔