صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکیل کی زیادتیوں سے پریشان کوٹری کے رہائشی پریس کلب پہنچ گئے

  • کراچی
وکیل کی زیادتیوں سے پریشان کوٹری کے رہائشی پریس کلب پہنچ گئے

ثنا اللہ نے معمولی جھگڑے کو بنیاد بناکر ڈکیتی کا مقدمہ درج کرا دیا، جاوید، مرتضیٰپولیس بھی عدالت کو جھگڑا بتا چکی، وکیل نے دکان بند کرا رکھی، پریس کانفرنس

کوٹری (نامہ نگار)وکیل کی زیادتیوں کے خلاف کوٹری کے رہائشی پریس کلب پہنچ گئے ، جہاں جاوید پہنور اور مرتضی پہنور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حیدرآباد کے وکیل ثناء اللہ بھنگر کے بھانجے اور میرے بھتیجے کے درمیان روڈ کراسنگ پر جھگڑا ہوا تھا جس سے ثناء اللہ بھنگر کا بھانجا اور میرا بھتیجا زخمی ہو گیا تھا، جس کے بعد دونوں فریق تھانے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف این سی داخل کرائی۔ ایک ہفتے بعد ثناء اللہ بھنگر نے عدالت کے حکم پر 22A کے تحت میرے بھائیوں فیاض پہنور، ساجن پہنور ودیگر کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کرادیا، جبکہ معاملہ جھگڑے کا تھا۔ اس حوالے سے کوٹری پولیس نے عدالت کو رپورٹ دی کہ معاملہ جھگڑے کا ہے ڈکیتی کا کوئی عنصر شامل نہیں۔

جھوٹے مقدمہ اور وکیل کے ہراساں کی وجہ سے میرا بھائی ساجن جو کریانہ دکان چلاتا ہے ، ایک ماہ سے کاروبار بند ہونے کے سبب مالی پریشانی کا شکار ہے ۔ ہم نے عدالت سے ضمانت حاصل کر لی، مگر یہ وکیل ثناء اللہ بھنگر وکالت کی وجہ سے مزید جھوٹے مقدمات درج کرانا چاہتا ہے اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے ۔ہم نے اس صورتحال پر سندھ بار کونسل، سیشن جج حیدرآباد، حیدرآباد بار، جامشورو بار اور سینئر وکلا کو درخواستیں بھی جمع کرائی ہیں مگر ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں، بحالت مجبوری ہم پریس کانفرنس کرکے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لیکر شفاف تحقیقات کرائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل