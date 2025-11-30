گھوٹکی سے ساڑھے 3سال قبل اغوا خاتون بازیاب، عدالت پیش
گھوٹکی (نمائندہ دنیا)ساڑھے تین سال قبل لاپتہ ہونے والی سائرہ سومرو کو پولیس نے بازیاب کرا کر گزشتہ روز میرپور ماتھیلو کی سیکنڈ ایڈیشنل کورٹ میں پیش کردیا۔۔۔
جہاں اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی، بلکہ والد کے تشدد سے تنگ آکر گھر سے نکلی اور بعدازاں پسند کی شادی کرلی۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے سائرہ سومرو نے کہا کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے ۔ سائرہ نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر عدالت نے اس کا بیان قلم بند کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔