صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھوٹکی سے ساڑھے 3سال قبل اغوا خاتون بازیاب، عدالت پیش

  • کراچی
گھوٹکی سے ساڑھے 3سال قبل اغوا خاتون بازیاب، عدالت پیش

گھوٹکی (نمائندہ دنیا)ساڑھے تین سال قبل لاپتہ ہونے والی سائرہ سومرو کو پولیس نے بازیاب کرا کر گزشتہ روز میرپور ماتھیلو کی سیکنڈ ایڈیشنل کورٹ میں پیش کردیا۔۔۔

 جہاں اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی، بلکہ والد کے تشدد سے تنگ آکر گھر سے نکلی اور بعدازاں پسند کی شادی کرلی۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے سائرہ سومرو نے کہا کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے ۔ سائرہ نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر عدالت نے اس کا بیان قلم بند کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل