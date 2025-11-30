صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
دولت پور:ماڈرن انگلش گرامر اسکول میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب

دولت پور (نامہ نگار)ماڈرن انگلش گرامر ہائی اسکول دولت پور میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس کا عنوان تھا پڑھو لکھو ہنر سیکھو۔۔۔

ماڈرن انگلش گرامر ہائی اسکول دولت پور میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس کا عنوان تھا پڑھو لکھو ہنر سیکھو۔ نشہ چھوڑو سندھ سنوارو، اسکول کے بچوں نے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلو پیش کرکے خوب داد سمیٹی، کامیاب طالب علموں میں نقد انعامات تقسیم کئے گئے۔

 

