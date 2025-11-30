دولت پور:ماڈرن انگلش گرامر اسکول میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب
ماڈرن انگلش گرامر ہائی اسکول دولت پور میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس کا عنوان تھا پڑھو لکھو ہنر سیکھو۔ نشہ چھوڑو سندھ سنوارو، اسکول کے بچوں نے سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلو پیش کرکے خوب داد سمیٹی، کامیاب طالب علموں میں نقد انعامات تقسیم کئے گئے۔