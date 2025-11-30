سٹیزنز فورم کے کلائمیٹ مارچ کا مٹھی پہنچنے پر بھرپور استقبال
بائی پاس پرگل پاشی، درختوں کی کٹائی سے آلودگی بڑی، اوبھایو جونیجو ودیگرصنعتی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کو بھی کنٹرول کیا جائے ، خطاب
تھرپارکر (نامہ نگار)تھر سٹیزن فورم کی جانب سے کلائمیٹ مارچ کا مٹھی پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا، بائی پاس پہنچنے پر شرکا پر گل پاشی کی گئی، بعد ازاں کشمیر چوک پر سول سوسائٹی کے رہنماؤں، سٹیزن فورم کے چیئرمین اوبھایو جونیجو، اعجاز بجیر، سماجی رہنما کرشن شرما، جماعت اسلامی کے رہنما میر محمد بلیدی اور دیگر-نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کا بدلتا موسم، موسموں کی بے ترتیبی اور ماحولیات کی بگڑتی صورتحال موسمیاتی تبدیلی کے واضح آثار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھر میں انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا دارومدار زیرِ زمین پانی پر ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ تھر میں کوئلہ منصوبوں، اینٹوں کے بھٹوں اور درختوں کی کٹائی کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔
جس کی بہتری کے لیے آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے ، تاکہ ماحول بہتر ہو سکے ۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کو بھی کنٹرول کیا جائے ، ان منصوبوں نے زیرِ زمین پانی، درختوں، پودوں، زمین اور جنگلی حیات کو تباہ کر دیا ہے ۔ دیہی زمینوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ۔ کارونجھر پہاڑ کے مکمل ماحول، ثقافت اور حیاتیاتی تحفظ کے لیے اس کی کٹائی، بلاسٹنگ اور غیر قانونی کانکنی پر مکمل پابندی لگائی جائے ، ترقی کے نام پر ہونے والے غیر ضروری قبضے اور تجاوزات روکے جائیں اور زمین، مٹی، فطری رہائش گاہوں اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کیا جائے۔