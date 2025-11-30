جیکب آباد میں خاتون فروخت کے کیس میں اہم پیشرفت
جیکب آباد (دنیا مانیٹرنگ)خاتون فروخت کے کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے ، پولیس نے خاتون کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنے والے امیر بخش کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فروخت کی گئی خاتون کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے ۔ ملزم امیر بخش نے عدالت میں بیان دیا کہ خاتون کو سردار صابر جکھرانی نے امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دیا تھا، سردار صابر نے کہا خاتون کی شادی تک اسے اپنے پاس رکھو۔
امیر بخش کے مطابق خاتون کو 6 لاکھ روپے میں برڑو برادری کے شخص نے فروخت کیا تھا، 70 ہزار موقع پر دیے گئے ، باقی رقم یکم دسمبر کو نکاح کے بعد دی جانی تھی۔ ملزم نے کہا کہ خاتون بیماری کا بہانہ کرکے میری اہلیہ کے ساتھ گاؤں سے شہر آئی، خاتون نے رکشہ ڈرائیور سے کہا انہیں تھانے لے جائیں، تھانے پہنچ کر خاتون نے دہائی دی کہ اسے 6 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے والد اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے انصاف کیا جائے ، پولیس تاحال ملزمان کے خلاف کسی بھی کارروائی سے قاصر ہے۔