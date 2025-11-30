صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد میں خاتون فروخت کے کیس میں اہم پیشرفت

  • کراچی
جیکب آباد میں خاتون فروخت کے کیس میں اہم پیشرفت

پولیس نے خاتون کوبطور امانت رکھنے والے امیر بخش کو حراست میں لے لیامتاثرہ خاتون عدالت پیش، مقدمہ درج کرکے کارروائی کا حکم دیا گیا، پولیس

جیکب آباد (دنیا مانیٹرنگ)خاتون فروخت کے کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے ، پولیس نے خاتون کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنے والے امیر بخش کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فروخت کی گئی خاتون کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے ۔ ملزم امیر بخش نے عدالت میں بیان دیا کہ خاتون کو سردار صابر جکھرانی نے امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دیا تھا، سردار صابر نے کہا خاتون کی شادی تک اسے اپنے پاس رکھو۔

امیر بخش کے مطابق خاتون کو 6 لاکھ روپے میں برڑو برادری کے شخص نے فروخت کیا تھا، 70 ہزار موقع پر دیے گئے ، باقی رقم یکم دسمبر کو نکاح کے بعد دی جانی تھی۔ ملزم نے کہا کہ خاتون بیماری کا بہانہ کرکے میری اہلیہ کے ساتھ گاؤں سے شہر آئی، خاتون نے رکشہ ڈرائیور سے کہا انہیں تھانے لے جائیں، تھانے پہنچ کر خاتون نے دہائی دی کہ اسے 6 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے والد اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے انصاف کیا جائے ، پولیس تاحال ملزمان کے خلاف کسی بھی کارروائی سے قاصر ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل