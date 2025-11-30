بدین پولیس کی کارروائیوں میں 2روپوش سمیت 8ملزم گرفتار
مسروقہ موٹر سائیکل،40ہزار روپے ، گٹکے ، 50لیٹر دیسی شراب برآمد کی گئی
پنگریو(نامہ نگار)ضلع بدین میں پولیس نے مسروقہ موٹر سائیکل40ہزار روپے کیش رقم، 1050 گٹکے 50لیٹرز دیسی شراب برآمد کرکے 2روپوشوں سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کرلیا، ایس ایچ او تھانہ ٹنڈوباگو انسپکٹر امتیاز علی تھیبو نے ٹنڈوباگو کے شہری واصم شاہ کی مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ جبکہ نوسربازی کے کیس میں مطلوب روپوش ملزم مظہر خاصخیلی کو گرفتار کرلیا۔ انہوں نے 2 گٹکا فروش ملزمان نوراحمد عمرانی اور ظہیر عمرانی کو موٹر سائیکل سمیت گرفتار کرلیا ہے ، ملزمان کے قبضے سے 440 ساشے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ گلاب لغاری انسپکٹر فیاض علی برڑو نے روپوش ملزم شعیب رند کو گرفتار کرلیا۔
جبکہ راجو کولھی سے دھوکا دہی سے لی گئی کیش رقم 40 ہزار روپے برآمد کرلی۔ ایس ایچ او تھانہ تلہار سب انسپکٹر علاول خاصخیلی نے ملزم خمیسو ملاح کو گرفتار کرکے قبضے سے 30 لیٹرز دیسی شراب برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ کھورواہ انسپکٹر محمد خان کلوئی نے ملزم خالد ملاح کو 20 لیٹرز دیسی شراب سمیت گرفتار کرلیا۔ ایس ایچ او کڈھن انسپکٹر غلام قادر سرکی نے گٹکا فروش ملزم ذوالفقار علی عرف جلو نہڑیو کو گرفتار کرلیا، ملزم کے قبضے سے 350 ساشے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ انچارج ٹاؤن بدین اے ایس آئی ایاز علی انصاری نے گٹکا فروش ملزم عادل انصاری کو گرفتار کرلیا، ملزم کے قبضے سے 300 دیسی گٹکے برآمد کر لیے گئے ہیں۔