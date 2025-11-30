محراب پور میں پراسرار گولی لگنے سے نوجوان جاں بحق
نیو جتوئی کے علاقے سے سارنگ کی لاش ملی، ورثا نے مقدمہ درج نہیں کرایاپھل، کمال دیرو میں تصادم، متعدد زخمی، فریقین نے مقدمات درج کرا دیئے
محراب پور(نمائندہ دنیا)نیو جتوئی تھانے کی حدود میں سارنگ خاص خیلی ولد اللہ جڑیو خاص خیلی پراسرار گولی لگنے سے جاں بحق ہوگیا ، جس کی نیو جتوئی کے علاقے سے لاش ملی، ورثاء کے مطابق نوجوان کوگھر میں پستول صاف کرتے ہوئے گولی لگی، پولیس کے مطابق لاش تحویل میں لیکر پوسٹمارٹم کے لئے اسپتال منتقل کر دی، ورثاء نے پولیس کو اطلاع دی نہ رپورٹ درج کرائی ہے ، نوجوان کی مبینہ گولی لگنے سے پراسرار موت کی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب پھل تھانے کی حدود میں ملک برادری کے دو گروپوں میں معمولی بات پر گروہی تصادم ہوگیا، جس میں اسلحہ نکل آیا، ڈنڈوں اور اینٹوں کا استعمال ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہوگئے۔
پھل پولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے ، ایک گروپ کا مقدمہ اسحاق ملک، فیصل ملک اور نامعلوم کیخلاف، دوسرے کا محمد یوسف، بابر ملک ولد نور محمد سمیت دو نامعلوم افراد کے خلاف داخل کیا گیا ہے ، اسحاق ملک اور فیصل ملک کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ ادھر کمال ڈیرو تھانے کی حدود ماہی جو بھان کے گاؤں عطا شاہ بھنڈ میں دو گرپوں میں تصادم میں اسلحہ،ڈنڈوں کا استعمال ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہوگئے ، ایس ایچ او کمال ڈیرو اعجاز کھوسو کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کشیدہ ہونے سے بچایا ۔