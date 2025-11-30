اورنگی مقابلے میں ہلاک ڈاکو 55 سے زائد مقدمات میں مطلوب نکلا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اورنگی ٹاؤن میں رات گئے پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والا ڈاکو 55 سے زائد مقدمات میں مطلوب نکلا۔
ایس ایس پی اے وی ایل سی امجد شیخ کے مطابق ایرانی کیمپ کے قریب مبینہ مقابلے میں مارا جانے والا ملزم خالد حسین عرف خالدی چوری، جعلسازی اور اسلحہ رکھنے سمیت سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے شیر شاہ سے چوری کی گئی کار اور اسلحہ برآمد ہوا۔ خالد عرف خالدی کراچی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وارداتوں میں ملوث تھا اور ضلع لیہ کا رہائشی تھا۔