صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اورنگی مقابلے میں ہلاک ڈاکو 55 سے زائد مقدمات میں مطلوب نکلا

  • کراچی
اورنگی مقابلے میں ہلاک ڈاکو 55 سے زائد مقدمات میں مطلوب نکلا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)اورنگی ٹاؤن میں رات گئے پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والا ڈاکو 55 سے زائد مقدمات میں مطلوب نکلا۔

ایس ایس پی اے وی ایل سی امجد شیخ کے مطابق ایرانی کیمپ کے قریب مبینہ مقابلے میں مارا جانے والا ملزم خالد حسین عرف خالدی چوری، جعلسازی اور اسلحہ رکھنے سمیت سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے شیر شاہ سے چوری کی گئی کار اور اسلحہ برآمد ہوا۔ خالد عرف خالدی کراچی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وارداتوں میں ملوث تھا اور ضلع لیہ کا رہائشی تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل