اسکول کی دیوار گرنے سے 3گاڑیاں،متعدد موٹرسائیکلیں تباہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ناظم آباد بلاک تھری میں سرکاری اسکول کی دیوار گر گئی، اسکول کی دیوار گرنے سے 3 گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں۔
تفصیلات کے مطابق تباہ ہونے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اسکول کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں، علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ ملبہ ہٹاکر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں نکالیں، ملبہ ہٹانے کے بعد تباہ شدہ گاڑیوں اوع موٹر سائیکلوں کو دوسرے جانب منتقل کیا گیا، علاقہ مکینوں کے مطابق اسکول میں تعمیراتی کام بھی جاری ہے جبکہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔