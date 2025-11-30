سردی بڑھتے ہی دل کے مریضوں میں خطرناک اضافہ
قومی ادارہ امراض قلب آنے والے مریضوں کی تعداد یومیہ 2ہزار سے متجاوزمریضوں میں 25 سے 40سال کی عمر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں سردی کی شدت بڑھتے ہی دل کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔قومی ادارہ برائے امراضِ قلب (این آئی سی وی ڈی) کی او پی ڈی اور ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی تعداد یومیہ 2 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ، جن میں 25 سے 40 سال عمر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے ۔ماہرین صحت نے اس صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے ، ماہرین کا کہنا تھا کہ سرد موسم میں خون کی نالیاں سکڑنے سے دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے ، جب کہ مرغن غذا، ورزش کی کمی اور غیر صحت مند طرزِ زندگی نوجوانوں میں دل کی بیماریاں تیزی سے بڑھا رہی ہیں جبکہ بلند فشار خون اور شوگر میں مبتلا نوجوان بھی سردیوں میں عارضہ قلب کا شکار ہو رہے ہیں۔
این آئی سی وی ڈی کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ادارے میں اب تک 10 ہزار سے زائد ایمرجنسی انجیو پلاسٹیز کی جا چکی ہیں جبکہ 4 ہزار 500 سے زائد الیکٹیو انجیو پلاسٹیز انجام دی گئی ہیں۔2 ہزار 61 بچوں کی کارڈیک انٹروینشن مکمل کی گئی اور 90 ہزار سے زائد ایکو کارڈیوگرافی ٹیسٹ کیے گئے۔ ایمرجنسی میں 2 لاکھ 76 ہزار 733 مریضوں کو فوری علاج فراہم کیا گیا اور مجموعی طور پر 14 لاکھ سے زائد مریضوں کا سالانہ مفت علاج کیا جا رہا ہے ۔ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ سرد موسم میں احتیاط برتیں، غیر ضروری نمکین و چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔