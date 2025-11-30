خاتون کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) بوٹ بیسن پولیس نے ٹیکنیکل ٹریسنگ کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔
مقتولہ کی 25 نومبر کو کلفٹن بلاک ٹو چائنہ پورٹ کے قریب سے تشدد زدہ نیم برہنہ لاش ملی تھی مقتولہ 22 نومبر کو گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اور پھر لاپتہ ہوگئی تھی۔ ایس ایچ او بوٹ بیسن انسپکٹر سید راشد علی نے بتایا کہ گرفتار ملزم احتشام ولد صادق نے 49 سالہ خاتون شہناز مسیح زوجہ ارشد گل سر پر بلاک کے وار کر کے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی شناخت مٹانے کے لیے چہرے پر بلاک مار مار کر مسخ کرکے لاش جھاڑیوں میں پھینک دی تھی۔مقتولہ شہناز مسیح بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی کی رہائشی تھی جو گرفتار ملزم کو پہلے سے جانتی تھی مقتولہ کو ملزم نے رقم کے لین دین کے تنازعے پر قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزم اختر کالونی کا رہائشی ہے جبکہ اس کا آبائی تعلق اٹک سے ہے ۔