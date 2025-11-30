جہالت سب کے لیے پیپلز پارٹی کا منشور،منعم ظفر
آئی سی سی بی ایس کو جامعہ کراچی سے علیحدہ کرنے کا بل واپس لیا جائے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہجہالت سب کے لیے پیپلز پارٹی کا تعلیمی منشور ہے ، جمہوریت کا راگ الاپنے والی پیپلز پارٹی جمہوریت کی نفی اور آمریت و فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے ، پہلے صوبائی اسمبلی سے بل پاس کرواکے جامعات کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ منعم ظفر نے مزید کہا کہ اب آئی سی سی بی ایس کو جامعہ کراچی سے علیحدہ کر کے نہ صرف طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے بلکہ من پسند افراد کو نوازنے اور چند ڈونرز کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی سی سی بی ایس کو جامعہ کراچی سے علیحدہ کرنے کا بل واپس لیا جائے ، 2019میں سندھ اسمبلی کی منظور کردہ قرار داد اور 2022کے اسٹوڈنٹس یونین ایکٹ کے تحت تعلیمی اداروں میں فوری طور پر طلبہ یونین کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے ، جامعہ کراچی کے 48ہزار طلبہ کے لیے پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ اور بھاری فیسوں کو کم کر کے سندھ یونیورسٹی کی فیسوں کے مطابق کیا جائے ، با اختیاربلدیاتی نظام یقینی بنایا جائے اور آئین کے آرٹیکل 140-Aکے تحت بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ اور مالی و انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں۔