ہوٹلوں،مارکیٹوں میں رش امن کی علامت،آئی جی
غلط کام پر سزا اور اچھے کام پر ریوارڈ سے ہی ڈسپلن قائم ہوتا ہے ،غلام نبی میمنکچھ مشکل فیصلے کیے جو پولیس کیلئے مفید ثابت ہوئے ،بڑا کھانا کی تقریب سے خطاب
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ ہوٹلوں اور مارکیٹوں میں رش کراچی میں امن کی علامت ہے ، کرائم ریٹ میں واضح کمی پر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو شاباش دیتا ہوں۔گارڈن ہیڈکوارٹر میں افسروں و جوانوں کے اعزازمیں منعقدہ شاندارعشائیہ \\\\\\\" بڑا کھانا\\\\\\\" کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے کہا کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں امن آپ سب کی محنت کا نتیجہ ہے ، آج اگر سندھ پولیس کامیاب ہے تو میں بھی کامیاب ہوں۔انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ہمارا کام انصاف سے جڑا ہوا ہے ، ایسے فیصلے بھی زیربحث ہیں جو بظاہر لگتے تھے کہ کسی انفرادی افسرکے خلاف تھے۔
کیا ہمیں ذہنی سکون مل سکتا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں منشیات فروشی ہورہی ہو ، ہم وہ محکمہ ہیں جہاں سے انصاف شروع ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اخلاق، مذہب اور قانون کے خلاف سرگرمیاں ذہنی سکون نہیں دی سکتیں، کچھ مشکل فیصلے کیے جو پولیس کیلئے مفید ثابت ہوئے ، غلط کام پر سزا اور اچھے کام پر ریوارڈ سے ہی ڈسپلن قائم ہوتا ہے ، صوبے کے 2576 شہداء میں 1072 کا تعلق کراچی سے ہے ، شہداء کے خون کی بدولت آج امن قائم ہے ۔انہوں نے کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اہم قدم ہے ۔ موجودہ ٹریفک نظام سے ٹریفک پولیس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا، حکومت سندھ نے ہمارے تمام پروپوزل منظور کیے ۔