محراب پور میں ٹریکٹر ٹرالی تلے کچل کرماں بیٹی جاں بحق

  • کراچی
محراب پور میں ٹریکٹر ٹرالی تلے کچل کرماں بیٹی جاں بحق

محراب پور(نمائندہ دنیا)گنا لدی ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا، حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار مسمات شبانہ سیٹھار اور اس کی 4 سالہ بیٹی دعا سیٹھار کچل کر جاں بحق ہوگئیں۔۔۔

 جبکہ واحد سیٹھار نامی نوجوان زخمی ہوگیا، جسے نجی میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق حادثے کا شکار افراد کا تعلق گاؤں راہب سیٹھار سے تھا، جو درگاہ نور شاہ ننگی کی زیارت کے بعد گاؤں واپس جارہے تھے ، لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء حوالے کر دی گئیں ، ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لیکر پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔

 

