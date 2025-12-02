نوابشاہ پولیس کی سہ ماہی رپورٹ جاری، 2085ملزم گرفتار
نوابشاہ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس شہید بینظیرآباد رینج فیصل بشیر میمن کی جانب سے یکم ستمبر سے 30نومبر تک کی پولیس کارکردگی کی رپورٹ جاری کردی ہے۔۔۔
رینج کے تینوں اضلاع میں مجموعی طور پر 2084 مقدمات درج کیے گئے جبکہ مختلف کارروائیوں میں 2085 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ پولیس مقابلوں کی تعداد 44 رہی، جن میں 5 ملزمان ہلاک اور 37گرفتار کیے گئے، جبکہ اتنی ہی تعداد زخمی بھی ہوئی، رپورٹ کے مطابق پولیس نے اشتہاری اور روپوش ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں 123 پی اوز اور 735 مفرور کو گرفتار کیا۔