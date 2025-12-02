صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوابشاہ پولیس کی سہ ماہی رپورٹ جاری، 2085ملزم گرفتار

  • کراچی
نوابشاہ پولیس کی سہ ماہی رپورٹ جاری، 2085ملزم گرفتار

نوابشاہ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس شہید بینظیرآباد رینج فیصل بشیر میمن کی جانب سے یکم ستمبر سے 30نومبر تک کی پولیس کارکردگی کی رپورٹ جاری کردی ہے۔۔۔

 رینج کے تینوں اضلاع میں مجموعی طور پر 2084 مقدمات درج کیے گئے جبکہ مختلف کارروائیوں میں 2085 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ پولیس مقابلوں کی تعداد 44 رہی، جن میں 5 ملزمان ہلاک اور 37گرفتار کیے گئے،  جبکہ اتنی ہی تعداد زخمی بھی ہوئی، رپورٹ کے مطابق پولیس نے اشتہاری اور روپوش ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں 123 پی اوز اور 735 مفرور کو گرفتار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس