سکھر میں 3من مسروقہ بجلی کے تاروں سمیت ملزم گرفتار
کندہرا کے علاقے میں پولیس کارروائی، ملزم نے پول سے تار چوری کئے تھےمیرپور خاص میں زیادتی کے کیس میں ملزم یوسف پبلک اسکول موڑ سے گرفتار
سکھر، میرپور خاص (بیورو رپورٹس)سکھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بجلی کے پولوں سے چوری کئے گئے 3 من تاروں سمیت ملزم کو گرفتار کرلیا، کندہرا کے علاقے میں کارروائی کی گئی، جبکہ میرپور خاص میں زیادتی کے کیس میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سکھر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کے دوران ایس ایچ او تھانہ کندہرا نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بجلی کے پول سے تار اور دیگر سرکاری املاک چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث ملزم امتیاز علی جاگیرانی کوگرفتار کرکے اس کے قبضے سے 3 من بجلی کے تار اور بھاری تعداد میں دیگر سرکاری املاک و اینگلز برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم نے اپنی کباڑ کی دکان میں بجلی کے آلات چوری کرکے رکھے ہوئے تھے ۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ۔ دوسری جانب میرپور خاص میں کچھ روز قبل تعلقہ تھانے کی حدود عظیم ٹاؤن میں واقع مسجد کے امام مولوی یوسف پر 9 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش کا الزام سامنے آیا تھا، واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بچے کا فوری طور پر میڈیکل کروایا گیا، انچارج سی آئی اے اقبال جٹ کی سربراہی میں ایس ایچ او تعلقہ سنجے کمار نے ہیومن ریسورس ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے ملزم مولوی محمد یوسف کو پبلک اسکول موڑ سے گرفتار کرلیا، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے۔