حیدر آباد:گنے کی مطلوبہ قیمت نہ ملنے کیخلاف کاشتکاروں کا مظاہرہ

  • کراچی
بڑھتی مہنگائی میں فصلوں پر ہوئے اخراجات کی وصولی بھی نہیں ہو رہی، رہنما

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سندھ آباد گار اتحادکی کال پر کسانوں نے گنے کی مطلوبہ قیمت نہ ملنے کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے نواب زبیر تالپور اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ ملک میں زراعت تباہ ہو چکی ہے ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث فصلوں پر ہونے والے اخراجات کی وصولی نہیں ہو رہی۔ پچھلی حکومتوں کی جانب سے فصلوں کی قیمتیں مہنگائی کے مطابق مقرر نہ کرنے سے کسان مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال گنے کی قیمت 400 سے 500 روپے اور چینی 130 روپے فی کلو تھی۔

جب کہ اس سال چینی کی قیمت 230 روپے سے بڑھ گئی ہے تاہم گنے کی قیمت 400 روپے ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو نہ تو گندم کی قیمت دی گئی، نہ ہی ان سے گندم خریدی گئی اور نہ ہی دالوں کی بہتر قیمت دی گئی۔ یہی صورتحال اس سال کسانوں کی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے ملکی زراعت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ۔ پانی کی کمی سے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور کھاد وکیڑے مار ادویات کسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔

 

