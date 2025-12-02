صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچت بازار سے متعلق حکم امتناع میں توسیع

  • کراچی
بچت بازار سے متعلق حکم امتناع میں توسیع

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے لائنز ایریا میں بچت بازار کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران معاملے پر مزید کارروائی ملتوی کر دی۔

دوران سماعت معاون وکیل نے بتایا کہ سینئر وکیل آج پیش نہیں ہو سکے ، جس پر عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی ہدایت دی اور بچت بازار سے متعلق حکم امتناع میں بھی توسیع کر دی۔ درخواست گزار نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہر سال ٹھیکیدار باقاعدگی سے چالان جمع کراتا ہے تاہم کچھ افراد نے بچت بازار لگانے سے روکا۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام سے اجازت لی گئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس