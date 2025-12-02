بچت بازار سے متعلق حکم امتناع میں توسیع
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے لائنز ایریا میں بچت بازار کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران معاملے پر مزید کارروائی ملتوی کر دی۔
دوران سماعت معاون وکیل نے بتایا کہ سینئر وکیل آج پیش نہیں ہو سکے ، جس پر عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی ہدایت دی اور بچت بازار سے متعلق حکم امتناع میں بھی توسیع کر دی۔ درخواست گزار نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہر سال ٹھیکیدار باقاعدگی سے چالان جمع کراتا ہے تاہم کچھ افراد نے بچت بازار لگانے سے روکا۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام سے اجازت لی گئی تھی۔