گواہوں کے غیر حاضری پر وارنٹ جاری

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کے خلاف دائر دو مقدمات کی سماعت کے دوران گواہان کی عدم حاضری پر عدالت نے قابل ضمانت وارنٹ جاری کردئیے۔

 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی کی عدالت میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی سے متعلق اے وی سی سی میں درج مقدمات کی سماعت کے دوران جیل حکام کی جانب سے ملزم کامران قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا گیا جبکہ استغاثہ کے گواہان بھی عدالت میں حاضر نہ ہوئے ۔ عدالت نے گواہان کی مسلسل عدم حاضری پر اظہارِ برہمی کرتے ہوئے اُن کے قابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردیے ۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ آئندہ سماعت پر ہر صورت استغاثہ کے گواہان کو پیش کریں تاکہ کارروائی میں مزید تاخیر نہ ہو۔ 

 

