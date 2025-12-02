بچے کی موت پر اپوزیشن کاشدید احتجاج،میئر کیخلاف مقدمے کا مطالبہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گلشن اقبال میں بچے کے گٹر میں گرنے کے واقعے کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اجلاس میں اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن نے مرتضیٰ وہاب کے استعفیٰ اور واقعے کا مقدمہ ایم ڈی واٹر بورڈ، ایکسی ای این اور میئر کراچی کیخلاف درج کرنے کا مطالبہ کردیا۔
اجلاس کے دوران جماعت اسلامی کے ارکان نے ایوان میں شدید نعرے بازی کرتے ہوئے میئر مرتضی وہاب کیخلاف قاتل قاتل کے نعرے لگائے ۔اس موقع پر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کرم اللہ وقاصی نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں 80 ہزار سے زائد گٹر کے ڈھکن یوسی چیئرمینز کو ایک سال میں دیے گئے ، ہم اس واقعے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے ۔اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈووکیٹ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بچے کی ہلاکت کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے نہیں دیا گیا۔ شہر میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور میئر ہے اگر ڈھکنے چوری ہورہے ہیں تو حکومت اور میئر کیا کررہے ہیں، جس جگہ واقعہ ہوا وہ کے ایم سی کی سڑک ہے ، واٹر بورڈ اس کا ذمہ دار ہے ، ڈھکن لگانا کسی یوسی یا ٹاؤن کا کام نہیں تھا۔