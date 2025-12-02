اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار سائنس بل مسترد کر دیا
650ایم فل اور پی ایچ ڈی طلبہ کے ریسرچ پراجیکٹس متاثر ہونے کا خدشہ انجمن اساتذہ کا کل یومِ سیاہ منانے کا اعلان ،مشاورتی اجلاس بھی طلب کرلیا گیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جامعہ کراچی کے اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار سائنس بل 2025 کو مسترد کر دیا ہے ۔انجمنِ اساتذہ جامعہ کراچی نے آئی سی سی بی ایس کی کراچی یونیورسٹی سے علیحدہ کرنے کے مجوزہ بل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی سی سی بی ایس کی جامعہ کراچی سے علیحدگی کی شق پر انہیں شدید اعتراض ہے ۔سائنس دانوں اور اساتذہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سے بل واپس لینے کی اپیل کی گئی ہے ، اساتذہ کا موقف ہے کہ آئی سی سی بی ایس کی ترقی جامعہ کراچی کے ساتھ جڑی ہے ، مجوزہ بل سے 650 ایم فل اور پی ایچ ڈی طلبہ کے ریسرچ پراجیکٹس متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
انجمن اساتذہ کا کہنا ہے کہ آئی سی سی بی ایس کے 100 ایکڑ رقبے اور 27 عمارتوں کا انفرا اسٹرکچر ٹیکس پیئر منی سے قائم کیا گیا ہے ، اور صرف 2 ڈونرز کو ادارے کا مکمل اختیار دینا سنگین مذاق ہے ، دو ڈونرز کی ڈونیشن ادارے کے بجٹ کا 1 فی صد بھی نہیں ہے ۔انجمن نے کہا کہ اساتذہ اور ملازمین کے بنیادی حقوق بل میں نظر انداز کیے گئے ہیں، اس لیے کراچی یونیورسٹی کو دو لخت کرنے کی یہ کوشش ناقابل قبول ہے ، اور حکومت سندھ اس پر تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے ۔انجمن اساتذہ نے بدھ کو یومِ سیاہ منانے کا اعلان بھی کر دیا ہے ، اور بدھ کو اساتذہ کا مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے ، جب کہ جمعرات کو تمام اساتذہ تنظیموں کا مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔