درخواست گزار سے جواب الجواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تقرری کے خلاف درخواست پر درخواست گزار سے جواب الجواب طلب کرلیا ہے۔
دوران سماعت سابق ڈی جی ایس بی سی اے رشید سولنگی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست صرف موجودہ ڈی جی کے تقرر سے متعلق ہے جبکہ سابق ڈی جی اور دیگر افسران اب عہدے پر موجود نہیں، اس لیے ان کے خلاف درخواستیں خارج کی جائیں۔ درخواست گزار طارق منصور نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سابق ڈی جی رشید سولنگی کے خلاف منی لانڈنگ کی تحقیقات جاری ہیں اور ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ۔ وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ سابق ڈی جی کے خلاف درخواستیں موثر ہیں، ایس بی سی اے میں کسی عام انجینیئر کو تعینات نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پورے شہر کے شہری حقوق کا معاملہ ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس بی سی اے عمارتوں کے لائسنس، انہدام اور نگرانی کے معاملات کی وجہ سے صرف ٹیکنیکل اہلکار ہی اس ادارے کے سربراہ مقرر کیے جائیں، اور ڈی جی ایس بی سی اے کی تقرری کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے ۔