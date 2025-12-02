صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درخواست گزار سے جواب الجواب طلب

  • کراچی
درخواست گزار سے جواب الجواب طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تقرری کے خلاف درخواست پر درخواست گزار سے جواب الجواب طلب کرلیا ہے۔

 دوران سماعت سابق ڈی جی ایس بی سی اے رشید سولنگی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست صرف موجودہ ڈی جی کے تقرر سے متعلق ہے جبکہ سابق ڈی جی اور دیگر افسران اب عہدے پر موجود نہیں، اس لیے ان کے خلاف درخواستیں خارج کی جائیں۔ درخواست گزار طارق منصور نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سابق ڈی جی رشید سولنگی کے خلاف منی لانڈنگ کی تحقیقات جاری ہیں اور ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ۔ وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ سابق ڈی جی کے خلاف درخواستیں موثر ہیں، ایس بی سی اے میں کسی عام انجینیئر کو تعینات نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پورے شہر کے شہری حقوق کا معاملہ ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس بی سی اے عمارتوں کے لائسنس، انہدام اور نگرانی کے معاملات کی وجہ سے صرف ٹیکنیکل اہلکار ہی اس ادارے کے سربراہ مقرر کیے جائیں، اور ڈی جی ایس بی سی اے کی تقرری کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس