بلدیہ عظمیٰ کا کونسل اجلاس،7قراردادیں منظور
کمسن بچے کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر افسوس اور فاتحہ خوانی معذور افراد کی بحالی کے لئے دیرپا اقدامات کی نجی قراداد بھی منظورکرلی گئی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا عام اجلاس کونسل ہال صدر دفتر بلدیہ عظمیٰ میں منعقد ہوا، اجلاس کی صدارت میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کی، اجلاس میں مجموعی طور پر 7 قراردادیں اتفاق رائے سے منظور کی گئیں جن میں ایجنڈے میں شامل 4 قراردادوں کے علاوہ 3 پرائیویٹ قراردادیں شامل تھیں، اجلاس کے دوران گلشن اقبال میں کمسن بچے کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی کی گئی، سٹی کونسل نے جن قراردادوں کی منظوری دی۔
ان میں بولٹن مارکیٹ (تیسری منزل) اولڈ سٹی ایریا پر عمودی چارجڈ پارکنگ کے لئے محکمہ اسٹیٹ کے ایم سی اور زبیر ایسوسی ایٹس کے درمیان مشترکہ منصوبہ، پلاٹ نمبر D-19 کا خالی پلاٹ ،بس ٹرمینل گلشن غازی، بلدیہ ٹاؤن(کچی آبادیز) پارکنگ مقاصد کے لئے کرائے پر دیا جانا،سڑکوں اور فٹ پاتھوں کی بہتری ، بحالی (بیوٹی فکیشن) کے لئے پی سی ون تخمینہ کی منظوری شامل تھی۔
پرائیویٹ قرارداد کے ذریعے کراچی کی سطح پر معذور افراد کی بحالی کے لئے دیرپا اور پائیدار اقدامات جیسے ماہانہ راشن کی فراہمی اور ان کی تعلیم اور دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی کے لئے فنڈز کی فراہمی اورروزی کمانے کے قابل بنانے کے لئے اداروں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ تیسری قرارداد میں گرومندر سے لسبیلہ سگنل تک واقع بزنس ریکارڈر روڈ کی دونوں جانب کی مرمت کے کام کو فوری طور پر شروع کرنے کے لئے اتفاق رائے سے منظو ری دی گئی۔