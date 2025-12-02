صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر کامران ٹیسوری کی لعل شہباز مزار پرحاضری، پھول چڑھائے

  • کراچی
گورنر کامران ٹیسوری کی لعل شہباز مزار پرحاضری، پھول چڑھائے

لنگر بھی تقسیم کیا اور ملکی سلامتی وخوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگیں

سہون شریف (نمائندہ دنیا )گورنر سندھ کامران ٹیسوری سہون پہنچے ، جہاں انہوں نے لعل شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے پیرکے روز سہون شریف پہنچ کر سندھ دھرتی کی عظیم صوفی بزرگ ہستی حضرت لعل شہباز قلندرؒ کے مزار پر حاضری دے کر پھول چڑھائے اور ملکی سلامتی و خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگیں، گورنر سندھ کے ہمراہ ان کی فیملی بھی موجود تھی، کامران ٹیسوری نے قلندر لعل شہباز کے مزار پر زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا۔

اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے معذرت کرلی۔ اس سے قبل گورنر سندھ نے سہون میں وزیراعلی کے سینئر پرائیویٹ سیکریٹری محمد سلیم باجاری کی رہائشگاہ پر پہنچ کر صبح ناشتہ کیا، جس کے بعد انہوں نے قلندر لعل شہباز کے مزار پر حاضری دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سہون محمد وقاص ملوک، ڈی ایس پی فراز علی میتلو سمیت دیگر ضلعی افسران بھی موجود تھے ، گورنر سندھ کی آمد کے باعث سہون میں سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کئے گئے تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس