گورنر کامران ٹیسوری کی لعل شہباز مزار پرحاضری، پھول چڑھائے
لنگر بھی تقسیم کیا اور ملکی سلامتی وخوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگیں
سہون شریف (نمائندہ دنیا )گورنر سندھ کامران ٹیسوری سہون پہنچے ، جہاں انہوں نے لعل شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے پیرکے روز سہون شریف پہنچ کر سندھ دھرتی کی عظیم صوفی بزرگ ہستی حضرت لعل شہباز قلندرؒ کے مزار پر حاضری دے کر پھول چڑھائے اور ملکی سلامتی و خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگیں، گورنر سندھ کے ہمراہ ان کی فیملی بھی موجود تھی، کامران ٹیسوری نے قلندر لعل شہباز کے مزار پر زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا۔
اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے معذرت کرلی۔ اس سے قبل گورنر سندھ نے سہون میں وزیراعلی کے سینئر پرائیویٹ سیکریٹری محمد سلیم باجاری کی رہائشگاہ پر پہنچ کر صبح ناشتہ کیا، جس کے بعد انہوں نے قلندر لعل شہباز کے مزار پر حاضری دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سہون محمد وقاص ملوک، ڈی ایس پی فراز علی میتلو سمیت دیگر ضلعی افسران بھی موجود تھے ، گورنر سندھ کی آمد کے باعث سہون میں سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کئے گئے تھے۔