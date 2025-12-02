آرٹس کونسل میں سوواپا کی عمارت کا افتتاح
نیا اسکول فنون لطیفہ میں اعلیٰ معیار کی علامت بن کر ابھرے گا،مراد علی شاہورلڈ کلچر فیسٹیول میں 140ممالک کی شرکت، حکومت کا مکمل تعاون کا عزم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آرٹس کونسل میں صوبائی حکومت کی جانب سے تزئین و آرائش کیے گئے اسکول آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹس (سوواپا) کی عمارت کا افتتاح کیا جو صوبے کی ثقافتی ترقی میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے ۔اس تقریب میں آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ، بین الاقوامی مہمانوں، عہدیداران، فنکاروں، فیکلٹی اور طلبہ نے شرکت کی۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ جدید سہولتوں سے آراستہ یہ عمارت عالمی معیار کے مطابق تیار کی گئی ہے جس کا مقصد ایکسچینج پروگرامز، وزٹنگ فیکلٹی کے تعاون اور کراچی کو عالمی آرٹس کمیونٹی میں نمایاں مقام دلانا ہے۔
وزیراعلیٰ نے مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیا اسکول توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائے گا اور فنون لطیفہ میں اعلیٰ معیار کی علامت بن کر ابھرے گا۔ افتتاحی تقریب 39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے دوران منعقد ہوئی جس میں 140 سے زائد ممالک کے فنکار شریک ہیں۔وزیراعلیٰ نے بین الاقوامی مہمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ فیسٹیول پاکستان کی تابناک ثقافتی شناخت اور دور اندیش قیادت و مضبوط ادارہ جاتی تعاون کا مظہر ہے ۔ انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے فنون لطیفہ کو ترقی اور ثقافتی فخر کا لازمی ستون قرار دیتے ہوئے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔اس موقع پر وزیراعلیٰ نے سوواپا کی فیکلٹی، عملے اور طلبہ کو ان کی محنت اور کامیابی پر مبارک باد دی ۔