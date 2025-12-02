دودھ میں فاسفیٹ اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کی ملاوٹ کا انکشاف
دودھ لانے لے جانے کے لیے استعمال ہونے والے کنٹینرز فوڈ گریڈ نہیں، متعدد مقامات پر مکھیوں اور دیگر آلودگی کے شواہد ملے شہر بھر سے جمع کیے گئے تمام 57 نمونے ناکارہ اور انسانی استعمال کے قابل نہیں پائے گئے ،سندھ ہائیکورٹ میں کمشنر کی رپورٹ
کراچی (عبدالحسیب خان) سندھ ہائیکورٹ میں دودھ کی قیمتوں کے تعین سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران کمشنر کراچی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ کراچی سے جمع کیے گئے تمام 57 دودھ کے نمونے انسانی استعمال کے قابل نہیں پائے گئے ۔ ممبر انسپکشن ٹیم کے ذریعے پیش کی گئی کمشنر کراچی کی رپورٹ میں عدالت کو آگاہ کیا کہ ہائیکورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈیری فارمرز، ہول سیلرز، ریٹیلرز، بیورو آف سپلائی، سندھ فوڈ اتھارٹی، پی ایس کیو سی اے اور صارفین کے نمائندگان کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں دودھ کی کوالٹی، ترسیل، فروخت کے طریقہ کار اور قیمتوں سے متعلق تمام امور کا جائزہ لیا گیا۔
رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ دودھ کی ترسیل اور فروخت کے دوران صفائی ستھرائی کے اصولوں کو یکسر نظرانداز کیا جا رہا ہے ۔ دودھ لانے لے جانے کے لیے استعمال ہونے والے کنٹینرز فوڈ گریڈ نہیں، متعدد مقامات پر دودھ میں مکھیوں، مٹی اور دیگر آلودگی کے شواہد سامنے آئے جبکہ بہت سی دکانوں پر صفائی کی صورتحال نہایت خراب پائی گئی۔ سیمپلنگ کمیٹی نے متعدد مقامات پر دودھ میں فضلے تک کی موجودگی پر شدید تشویش ظاہر کی۔ پی ایس کیو سی اے کے نمائندے نے اجلاس میں بتایا کہ شہر بھر سے جمع کیے گئے تمام 57 نمونے ناکارہ اور انسانی استعمال کے قابل نہیں پائے گئے ۔ 22 نمونوں میں فارمولین جبکہ 8 نمونوں میں فاسفیٹ کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ نمائندے کے مطابق دودھ میں موجود جراثیم کو ختم کرنے کے لیے صرف اُبال دینا کافی نہیں۔
میٹنگ میں صارفین کے نمائندے نے سخت خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر معیاری دودھ کے استعمال کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیری فارمرز اور ہول سیلرز نے مؤقف اختیار کیا کہ کوالٹی کو قیمتوں سے منسلک نہ کیا جائے ۔ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز نے اجلاس کو بتایا کہ اس وقت دودھ کی قیمت میں اضافہ غیر ضروری ہے کیونکہ سردیوں میں کھپت کم ہوجاتی ہے اور آئندہ مہینوں میں قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے ۔ اجلاس میں شہر بھر میں دودھ کی سپلائی چین کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا جس میں انکشاف ہوا کہ بھینس کالونی میں دودھ 260 روپے فی لٹر تک فروخت ہو رہا ہے ۔