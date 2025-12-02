مختلف کارروائیوں میں 508 کلو سے زائد منشیات برآمد ،14 ملزمان گرفتار
ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا ای ٹی او بھی شامل،ملزمان رکشوں اور لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے منشیات سپلائی کرتے تھےاسپیشل ٹاسک فورس نے اب تک 22 آپریشن کیے ، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی،وزیرداخلہ ضیا لنجار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر قائد میں پولیس اور متعلقہ اداروں کی بڑی اینٹی نارکوٹکس کارروائیوں کے دوران 508 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ای ٹی او سمیت 14 ملزمان کو گرفتار کرلیا ، اس سلسلے میں کراچی پولیس آفس میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار، صوبائی وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹی گیشن پولیس نے گلستانِ جوہر اور پاک کالونی میں کارروائیاں کرتے ہوئے 468 کلو چرس اور 40 کلو آئس برآمد کی، جبکہ گرفتار ملزمان کا تعلق بلوچستان سے بتایا جاتا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان پہلے بھی منشیات کے مقدمات میں گرفتار ہو چکے ہیں۔وزیر داخلہ نے انکشاف کیا کہ ملزمان رکشوں اور لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے منشیات شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے ، مزید بتایا گیا کہ گرفتار ملزم سیف الرحمان کی نشاندہی پر ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ای ٹی او جاوید رشید کو گرفتار کیا گیا، جس کے گھر سے 50 کلو چرس برآمد ہوئی۔ جاوید رشید کے خلاف پہلے بھی انکوائری جاری تھی۔ حکام نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے منشیات سے بھری دو گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔صوبائی حکام نے مزید بتایا کہ صوبے میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے نارکوٹکس فورس تشکیل دی گئی ہے۔
جس کی منظوری صوبائی کابینہ دے چکی ہے ۔ اس فورس کا مقصد شہر میں پھیلے منشیات کے نیٹ ورکس کو توڑنا ہے ۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی سربراہی میں پولیس کے اسپیشل ٹاسک فورس نے اب تک 22 آپریشن کیے ہیں جس میں شہر سے بھاری مقدار میں منشیات و دیگر سامان پکڑا گیا ہے ۔ وزیر داخلہ کے مطابق شہر میں گزشتہ سال کی نسبت جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور اسٹریٹ کرائم 35 فیصد کم ہوا ہے اور کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں نے بھی پولیس کے دباؤ کے باعث خود کو قانون کے حوالے کیا ہے ،پریس کانفرنس کے دوران صوبائی وزیر ایکسائز نے بتایا کہ رواں سال 24 ایکسائز اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ۔