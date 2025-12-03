نوشہرو فیروز: پی پی رہنما کے اہل خانہ کویرغمال بناکر لوٹ لیا
منصور راجپر کے گھر سے ڈاکو لاکھوں روپے ، طلائی زیورات، قیمتی سامان لے گئےپڈعیدن پولیس کے کریک ڈاؤن میں 9ملزم گرفتار، مسروقہ ٹریکٹر ٹرالی ودیگر برآمد
محراب پور، پڈعیدن (نمائندگان دنیا)نوشہرو فیروز میں پی پی رہنما کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا گیا، جبکہ پولیس کے کریک ڈاؤن میں 9 ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق یونین کونسل کوہی جلال میں پیپلز پارٹی کے صدر منصور راجپر کے گھر ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے ، طلائی زیورات اور قیمتی سامان لوٹ لیا، اور بآسانی فرار ہو گئے ، ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے ایک گھنٹہ دیدہ دلیری سے واردات کی۔ ایس ایس پی نوشہرو فیروز میر روحل کھوسو موقع پر پہنچے اور جائے واردات کا معائنہ کیا، انہوں نے ایس ایچ او اسلم لغاری کو ہدایت کی کہ ملزمان کو گرفتار کرکے ڈکیتی لوٹا گیا سامان واپس کرایا جائے ، دوسری جانب پڈعیدن پولیس کے کریک ڈاؤن میں اشتہاری سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کرکے مسروقہ ٹریکٹر و ٹرالی، غیرقانونی اسلحہ، چرس، وسکی شراب، مسروقہ دو موٹرسائیکلز اور گٹکا برآمد کر لیا گیا۔ کورائی پولیس نے اشتہاری ملزم منصور عرف نوید کو گرفتار کیا، جس پر قتل سمیت سنگین نوعیت 3 مقدمات ہیں۔ نیوجتوئی پولیس نے کھبڑ عرف صفر اور شاہ محمد کھوسو کو گرفتار کیا جن کی نشاندہی پر مسروقہ ٹریکٹر اور ٹرالی بھی برآمد کی گئی۔ مورو پولیس نے 3 منشیات فروش گرفتار کئے ۔ بھریا سٹی پولیس نے ایکٹو کرمنل کو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا، گرفتار ملزم ممتاز وسطڑو کے قبضے سے ایک پستول اور 4 رائونڈز برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔