صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوڈیرو شوگر مل نے نئے کرشنگ سیزن کا باضابطہ آغاز کردیا

  • کراچی
نوڈیرو شوگر مل نے نئے کرشنگ سیزن کا باضابطہ آغاز کردیا

400روپے فی من قیمت پرکاشتکار مطمئن، گنے کی سپلائی تیز کر دیوزن کٹوتی، ادائیگی میں تاخیر جیسے مسائل، حکومت سے اقدامات کا مطالبہ

نوڈیرو (نمائندہ دنیا)نوڈیرو شوگر مل میں نئے کرشنگ سیزن کا باضابطہ آغاز ہوگیا ہے ، جس کے ساتھ ہی علاقے بھر کے کاشتکاروں نے گنے کی سپلائی بھی تیز کر دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق رواں سال گنے کی کاشت 22 سے 25 ہزار ایکڑ رقبے پر کی گئی ہے ، اور فی ایکڑ پیداوار 650 سے 750 من رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ، سرکاری طور پر گنے کی امدادی قیمت 400 روپے فی من مقرر کی گئی ہے ، جبکہ مختلف علاقوں میں اسی نرخ پر خریداری بھی جاری ہے ، جس سے کاشتکار مطمئن نظر آرہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وزن میں کٹوتی اور ادائیگیوں میں تاخیر جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں، جس پر انہوں نے مل انتظامیہ اور حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر