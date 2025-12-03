نوڈیرو شوگر مل نے نئے کرشنگ سیزن کا باضابطہ آغاز کردیا
400روپے فی من قیمت پرکاشتکار مطمئن، گنے کی سپلائی تیز کر دیوزن کٹوتی، ادائیگی میں تاخیر جیسے مسائل، حکومت سے اقدامات کا مطالبہ
نوڈیرو (نمائندہ دنیا)نوڈیرو شوگر مل میں نئے کرشنگ سیزن کا باضابطہ آغاز ہوگیا ہے ، جس کے ساتھ ہی علاقے بھر کے کاشتکاروں نے گنے کی سپلائی بھی تیز کر دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق رواں سال گنے کی کاشت 22 سے 25 ہزار ایکڑ رقبے پر کی گئی ہے ، اور فی ایکڑ پیداوار 650 سے 750 من رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ، سرکاری طور پر گنے کی امدادی قیمت 400 روپے فی من مقرر کی گئی ہے ، جبکہ مختلف علاقوں میں اسی نرخ پر خریداری بھی جاری ہے ، جس سے کاشتکار مطمئن نظر آرہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وزن میں کٹوتی اور ادائیگیوں میں تاخیر جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں، جس پر انہوں نے مل انتظامیہ اور حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔