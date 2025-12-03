ٹھاروشاہ کی حیدری کالونی میں نکاسی آب کا سنگین مسئلہ حل نہ ہوسکا
ٹھاروشاہ (نمائندہ دنیا)ٹھاروشاہ کی حیدری کالونی سے گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث پانی گھروں اور گلیوں میں موجود رہتا ہے۔
جس پر علاقہ مکینوں نے ٹاؤن کمیٹی ٹھاروشاہ کے خلاف مظاہرہ کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی بار احتجاج اور درخواستوں کے باوجود ٹاؤن کمیٹی کی جانب سے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا جارہا ہے ، مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین صرف دلاسے دے رہے ہیں، لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باعث علاقے میں بیماریوں نے جنم لیا ہے ۔ شہریوں نے کہ فوری نکاسی کا مطالبہ کیا ہے۔