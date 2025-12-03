میرپور خاص:غیر قانونی ایل پی جی دکانوں کیخلاف کارروائی، متعدد سیل
گاڑیوں میں گیس بھرنے والی ورکشاپس شامل، بیشتر رہائشی علاقوں میں قائم تھیںکارروائی سے قبل لاؤڈ اسپیکر پرکئی روز اعلانات کرکے انتباہ کیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر
میرپور خاص (بیورو رپورٹ) اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کنٹرولر سول ڈیفنس کی شہر بھر میں غیر قانونی ایل پی جی دکانوں کیخلاف کارروائی میں متعدد دکانیں سیل کردی گئیں، تفصیلات کے مطابق شہر میں ایل پی جی دکانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اس دوران رہائشی علاقوں میں قائم غیرقانونی ایل پی جی دکانوں اور گاڑیوں میں غیر قانونی طور پر ایل پی جی بھرنے والی ورکشاپس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کارروائی کے دوران تمام خلاف ضابطہ دکانوں کو موقع پر ہی سیل کر دیا گیا ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کانیو کا کہنا تھا کہ متعدد روز تک لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کے ذریعے مہم چلائی گئی، اور آج ان دکانوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے جو اوگرا قوانین کے بر خلاف غیر قانونی فلنگ اسٹیشن چلا رہے تھے ، ان کا کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس آپریشن میں ڈپٹی کنٹرولر سول ڈیفنس میرپورخاص اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے ، جنہوں نے دکانوں کا معائنہ کیا اور قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا، انتظامیہ نے بتایا کہ شہر میں غیرقانونی طور پر چلنے والے تمام ایل پی جی پوائنٹس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی اور کسی کو عوامی جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔