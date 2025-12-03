صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:غیر قانونی ایل پی جی دکانوں کیخلاف کارروائی، متعدد سیل

  • کراچی
میرپور خاص:غیر قانونی ایل پی جی دکانوں کیخلاف کارروائی، متعدد سیل

گاڑیوں میں گیس بھرنے والی ورکشاپس شامل، بیشتر رہائشی علاقوں میں قائم تھیںکارروائی سے قبل لاؤڈ اسپیکر پرکئی روز اعلانات کرکے انتباہ کیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر

میرپور خاص (بیورو رپورٹ) اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کنٹرولر سول ڈیفنس کی شہر بھر میں غیر قانونی ایل پی جی دکانوں کیخلاف کارروائی میں متعدد دکانیں سیل کردی گئیں، تفصیلات کے مطابق شہر میں ایل پی جی دکانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اس دوران رہائشی علاقوں میں قائم غیرقانونی ایل پی جی دکانوں اور گاڑیوں میں غیر قانونی طور پر ایل پی جی بھرنے والی ورکشاپس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کارروائی کے دوران تمام خلاف ضابطہ دکانوں کو موقع پر ہی سیل کر دیا گیا ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین کانیو کا کہنا تھا کہ متعدد روز تک لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کے ذریعے مہم چلائی گئی، اور آج ان دکانوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے جو اوگرا قوانین کے بر خلاف غیر قانونی فلنگ اسٹیشن چلا رہے تھے ، ان کا کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس آپریشن میں ڈپٹی کنٹرولر سول ڈیفنس میرپورخاص اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے ، جنہوں نے دکانوں کا معائنہ کیا اور قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا، انتظامیہ نے بتایا کہ شہر میں غیرقانونی طور پر چلنے والے تمام ایل پی جی پوائنٹس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی اور کسی کو عوامی جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر