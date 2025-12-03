اسٹریٹ کرائمز میں ملوث عادی 3ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سکھن پولیس کی کارروائی ،اسٹریٹ کرائم کی کئی وارداتوں میں ملوث اور عادی 3 ملزمان گرفتارکرلیے گئے ۔
پولیس نے دوران پیٹرولنگ کارروائی کرتے ہوئے تھانہ سکھن کی حدود سے ملزمان کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ایک 30 بور پستول بمعہ راؤنڈز، چوری شدہ موٹرسائیکل، چھینا ہوا موبائل فون، پرس اور نقد رقم برآمد ہوئی۔گرفتار ملزمان کی شناخت علی حیدر، نصراللہ اور نیاز کے نام سے ہوئی۔گرفتار ملزمان تھانہ سکھن سمیت مختلف تھانوں کی حدود میں ہونے والی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔گرفتار ملزمان کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں اور پہلے بھی جیل جا چکے ہیں۔