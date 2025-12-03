مختلف علاقوں سے 4 افراد کی لاشیں ملیں
کراچی(اسٹاف رپورٹر) کراچی کے مختلف علاقوں سے چار افراد کی لاشیں ملیں۔
تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈھی ریلوے اسٹیشن کے قریب فٹ پاتھ سے ایک شخص کی لاش ملی لاش کی۔ شناخت 25 سالہ محمد خالد ولد مرید حسین کے نام سے ہوئی،،ادھر لیاری بکرا پیڑی،پاک کالونی جہان آباد اور گلشن معمار میں فٹ پاتھوں سے تین افراد کی لاشیں ملیں لاشوں کی شناخت اور وجہ موت تاحال معلوم نہ ہوسکیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملنے والی لاشیں نشے کے عادی افراد کی معلوم ہوتی ہیں تاہم لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد سرد خانے منتقل کردیا گیا۔