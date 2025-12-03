صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) کراچی کے مختلف علاقوں سے چار افراد کی لاشیں ملیں۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈھی ریلوے اسٹیشن کے قریب فٹ پاتھ سے ایک شخص کی لاش ملی لاش کی۔ شناخت 25 سالہ محمد خالد ولد مرید حسین کے نام سے ہوئی،،ادھر لیاری بکرا پیڑی،پاک کالونی جہان آباد اور گلشن معمار میں فٹ پاتھوں سے تین افراد کی لاشیں ملیں لاشوں کی شناخت اور وجہ موت تاحال معلوم نہ ہوسکیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملنے والی لاشیں نشے کے عادی افراد کی معلوم ہوتی ہیں تاہم لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد سرد خانے منتقل کردیا گیا۔

 

