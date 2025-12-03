سکھر میں فٹ پاتھوں پرمافیا قابض، لنڈا بازار لگا لئے
پیدل چلنے والوں خصوصاً خواتین، بزرگوں کو دشواری، ٹریفک روانی بھی متاثرانتظامیہ نے خاموشی اختیار کرلی، تجاوزات ہٹانے کیلئے اقدامات نہیں کئے گئے
سکھر (بیورو رپورٹ)شہر کے فٹ پاتھوں پر مافیا نے قبضہ جما لیا، جہاں انہوں نے لنڈا بازار قائم کرلئے ، جس سے پیدل چلنے والے شہریوں بالخصوص خواتین اور بزرگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہورہی ہے ، شہر کے مصروف ترین علاقوں مینارہ روڈ ، اسٹیڈیم روڈ ، انور پراچہ روڈ ، ڈولفن بیکرز روڈ سمیت دیگر مقاما ت کے فٹ پاتھوں پر مافیا نے قبضہ کر کے غیر قانونی لنڈا بازار کے اسٹال ، ٹھیلے ، ریڑھیاں کھڑی کرا دی ہیں، اور ان سے یومیہ بھتہ وصول کیا جارہا ہے ، ذرائع کے مطابق کارندے بلدیہ کے افسران ، اینٹی انکروچمنٹ فورس کے عملے ، ٹریفک و ڈسٹرکٹ پولیس کے اہلکاروں کو بھی حصہ پہنچا رہے ہیں، جس سے ان کیخلاف کارروائی نہیں کی جاتی، شہریوں کے مطابق اگر کوئی فرد ان غیر قانونی قبضوں کے خلاف آواز اٹھائے یا سمجھانے کی کوشش کرے تو مافیا کے کارندے انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، شہری و سماجی حلقوں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر سکھر، میئر و دیگر بالا حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر شہر کی تمام مارکیٹوں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے قبضے ختم کرانے کے لیے مستقل بنیادوں پر گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔