جمعیت نے عوام کے حقوق کیلئے ہرفورم پرآواز بلند کی ، غفور حیدری
سکھر (بیورو رپورٹ)جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے۔
جمعیت نے ہمیشہ عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے اور انشاء اللہ عوام کے جائز حقوق کے حصول کیلئے کسی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا جائیگا، نظریاتی کارکنان پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہیں، کارکنان قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کا عوامی پیغام گھر گھر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں سکھر ایئر پورٹ پر وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ جمعیت کے مشن کو مزید عوام تک پہنچائیں۔