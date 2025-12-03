صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت نے عوام کے حقوق کیلئے ہرفورم پرآواز بلند کی ، غفور حیدری

  • کراچی
جمعیت نے عوام کے حقوق کیلئے ہرفورم پرآواز بلند کی ، غفور حیدری

سکھر (بیورو رپورٹ)جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے۔

 جمعیت نے ہمیشہ عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے اور انشاء اللہ عوام کے جائز حقوق کے حصول کیلئے کسی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا جائیگا، نظریاتی کارکنان پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہیں، کارکنان قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کا عوامی پیغام گھر گھر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں سکھر ایئر پورٹ پر وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ جمعیت کے مشن کو مزید عوام تک پہنچائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پسرور میں ایم سی پارک کی ری ویمپنگ کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج نوشہرہ روڈ میں سالانہ فن فیئر کی تقریب

انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنایا جا ئیگا :رہنما مرکزی مسلم لیگ

ڈسکہ :گیپکو کی نا اہلی ، بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

سوشل میڈیا گرل فرینڈ نے ساتھیوں ملکر نوجوان سے رقم ہتھیا لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر