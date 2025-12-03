صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:ثقافتی ایام کے موقع پر رینج میں سکیورٹی ہائی الرٹ

ڈی آئی جی کا ریلیوں، تقریبات کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرنے کا حکمشرپسند عناصر، مشکوک افراد پر کڑی نگاہ رکھی جائے ، طارق رزاق دھاریجو

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس طارق رزاق دھاریجو نے رواں ماہ کے دوران منائے جانے والے مختلف ثقافتی ایام کے موقع پر رینج میں سکیورٹی ہائی الرٹ کردی، انہوں نے ثقافتی ایام کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات اور ریلیوں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرنے اور شر پسند عناصر اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے رینج کے تمام ایس ایس پیز کو سکیورٹی پلان ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مزید احکامات جاری کئے کہ تعلیمی اداروں، پریس کلبز یا دیگر ایسے مقامات جہاں کلچر ڈے کی مناسبت سے پروگرامز / تقریبات منعقد ہوتی ہیں، ان کے اطراف رینڈم اسنیپ چیکنگ، پکٹنگ سمیت تمام سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے ، تمام اہم مقامات، اہم چوراہوں، داخلی خارجی راستوں پر پولیس پکٹس کو قائم کرنے ، ریلوے اسٹیشنز، بس ٹرمینلز، غیر ملکیوں، غیر ملکی فرنچائز، ریسٹورنٹ و ہوٹلز، سرکاری و نجی املاک، گنجان آباد علاقوں، مصروف بازاروں اہم مقامات پر موبائل، موٹر سائیکل گشت اور نفری میں اضافہ کیا جائے ۔انہوں نے پولیس ڈیپلائمنٹ کو نمایاں مقامات پر تعینات کرنے اور ڈیوٹی کی حساسیت پر آگاہی دینے پر زور دیا۔

