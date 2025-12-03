خواتین کو ڈیجیٹل ٹولز، اعتماد فراہم کرنا ضروری ہے،سعید غنی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر محنت و سماجی تحفظ سعید غنی نے کہا کہ خواتین کو ڈیجیٹل مہارت، مالیاتی آگاہی اور ٹیکنالوجی تک بہتر رسائی فراہم کرنے کا مقصد نہ صرف انہیں معاشی طور پر بااختیار بنانا ہے۔
بلکہ معاشی و موسمیاتی جھٹکوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی بہتر بنانا ہے ،خواتین کو ڈیجیٹل ٹولز، مالیاتی مصنوعات اور اعتماد فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نہ صرف ورک فورس میں حصہ لے سکیں، گھریلو وسائل موثر طریقے سے سنبھال سکیں بلکہ معاشی مشکلات اور موسمیاتی جھٹکوں کے مقابلے کے قابل بھی بن سکیں،سندھ حکومت یورپی یونین اور ترقیاتی اداروں کے اشتراک سے سماجی تحفظ کے ایک زیادہ جامع اور صنفی لحاظ سے موثر ڈھانچے کی تشکیل کی جانب پیش رفت کر رہی ہے ۔ یہ بات انہوں نے ڈیجیٹل اینڈ فنانشل لٹریسی ٹریننگ پروگرام کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کہی۔ یہ پروگرام پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی (ایس ڈی پی آئی)کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے جسے یورپی یونین اور جرمن حکومت کی معاونت سے GIZ کے تحت چلایا جائے گا۔سعید غنی نے کہا کہ یہ اقدام سندھ حکومت کے وسیع وژن کے مطابق ہے جو خواتین کو صرف زندہ رہنے نہیں بلکہ ترقی کرنے کے قابل بنانا چاہتی ہے ۔