کے ایس بی ایل کی کمنسمنٹ تقریب
کراچی(سٹی ڈیسک)کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (کے ایس بی ایل) نے اپنی ساتویں کمنسمنٹ تقریب 2025 کا انعقاد کیا، تقریب میں 2019 سے 2024 کے بیچز کے پانچ مختلف پروگرامز کے گریجویٹس کو سراہا گیا۔
ان میں ایم بی اے ، ایگزیکٹو ایم بی اے ، ایم ایس بزنس اینالیٹکس،بیس مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ اور بی ایس آئی ٹی اینڈ سسٹمز شامل تھے ۔ تقریب میں معزز مہمانان میں حسین داؤد (بانی چیئرمین کے ایس بی ایل)، ڈاکٹر احمد جنید (ریکٹر و ڈین)، بورڈ آف گورنرز اور ڈائریکٹرز، انتظامیہ، فیکلٹی، اور گریجویٹس کے اہلِ خانہ شامل تھے ۔چیف گیسٹ، عرفان صدیقی (سی ای او میزان بینک) نے ایک متاثر کن خطاب کیا۔