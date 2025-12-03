صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے ایس بی ایل کی کمنسمنٹ تقریب

  • کراچی
کے ایس بی ایل کی کمنسمنٹ تقریب

کراچی(سٹی ڈیسک)کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (کے ایس بی ایل) نے اپنی ساتویں کمنسمنٹ تقریب 2025 کا انعقاد کیا، تقریب میں 2019 سے 2024 کے بیچز کے پانچ مختلف پروگرامز کے گریجویٹس کو سراہا گیا۔

 ان میں ایم بی اے ، ایگزیکٹو ایم بی اے ، ایم ایس بزنس اینالیٹکس،بیس مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ اور بی ایس آئی ٹی اینڈ سسٹمز شامل تھے ۔ تقریب میں معزز مہمانان میں حسین داؤد (بانی چیئرمین کے ایس بی ایل)، ڈاکٹر احمد جنید (ریکٹر و ڈین)، بورڈ آف گورنرز اور ڈائریکٹرز، انتظامیہ، فیکلٹی، اور گریجویٹس کے اہلِ خانہ شامل تھے ۔چیف گیسٹ، عرفان صدیقی (سی ای او میزان بینک) نے ایک متاثر کن خطاب کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مویشیوں کا شہر میں داخلہ روکنے کیلئے سخت نگرانی

تحصیل پپلاں میں ریونیو عوامی خدمت کچہری، شہریوں کے مسائل حل

ٹریفک قوانین، عوام پر معاشی بوجھ نہ ڈالا جائے، ندیم چن

ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے

کندیاں : گیس کی لوڈشیڈنگ اور کم پریشر برقرار، شہری پریشان

لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر