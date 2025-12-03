دس ادارے ہوتے ہیں،کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، ہائیکورٹ
اسٹرٹیجک ڈیولپمنٹ پلان کیس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے جامع جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں کراچی اسٹرٹیجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 پر عملدرآمد سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے 15 جنوری 2026 تک جامع جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار طارق منصور ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ 2018 سے کراچی کے ماسٹر پلان پر کوئی عملدرآمد نہیں ہوسکا حالانکہ واٹر کمیشن نے بھی شہر کا ماسٹر پلان نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وکیل طارق منصور نے کہا کہ ساڑھے تین کروڑ آبادی کا شہر ہے ، لیکن تاحال ماسٹر پلان پر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دو روز قبل تین سالہ ابراہیم کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا، یہ واقعہ شہری انفرااسٹرکچر کی بدترین صورتحال کا ثبوت ہے ۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ کراچی اسٹرٹیجک ڈیولپمنٹ پلان کی تیاری میں وفاقی ادارے ، صوبائی ادارے اور تمام اسٹیک ہولڈرز شامل تھے ، اس کے باوجود منصوبہ عملی شکل نہ اختیار کرسکا۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ریمارکس دیے کہ یہی تو مسئلہ ہے ، دس ادارے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس پلان پر عملدرآمد لوکل گورنمنٹ نے کرانا تھا؟وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے ایڈووکیٹ جنرل سندھ کو حلف نامہ جمع کرانے کا حکم دیا تھا مگر تاحال عمل نہیں ہوا۔ سندھ حکومت کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 2007 کا ماسٹر پلان تھا۔